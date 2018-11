Altlußheim/Reilingen. (pol/van) Zwei Autoaufbrüche beschäftigen derzeit die Polizei, die sich am Montagabend zwischen 18.20 und 20.45 Uhr ereignet haben sollen. Wie die Beamten berichten, schlugen die Täter jeweils eine Scheibe an einem geparkten Auto in der Hockenheimer Straße in Altlußheim sowie einem in der Hermann-Hesse-Straße in Reilingen ein und ließen Taschen mitgehen. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, wird noch ermittelt.

Die Polizei geht davon aus, dass es möglicherweise einen Zusammenhang gibt. Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Hockenheim unter der 06205/2860-0 entgegen.