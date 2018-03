Altlußheim. (pol/van) Bei einem Unfall am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 39 hat sich ein 64-Jähriger leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll der 64-Jährige mit seinem Audi von Speyer in Richtung Hockenheim unterwegs gewesen sein, als er im Bereich des Parkplatzes "Lusshof" aufgrund eines Staus bremsen musste. Ein nachfolgender, 28-jähriger Mercedes-Fahrer bemerkte das offenbar zu spät und fuhr dem Audi auf. Dabei zog sich der 64-Jährige leichtere Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit und konnten ihren Weg nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.