Altlußheim. (pol/rl) Am Dienstagnachmittag beleidigten zwei Pedelec-Fahrer in der Nähe der Salierbrücke eine Rennradfahrerin und hielten sie fest. Die 24-Jährige war auf dem Radweg der Bundesstraße B39 in Richtung Altlußheim unterwegs. Auf der Brücke überholte sie die beiden Pedelec-Fahrer ordnungsgemäß. Daraufhin pöbelten die beiden Männer die Frau an und verfolgten sie.

Als die 24-Jährige kurz darauf verkehrsbedingt bremsen musste, holten sie die beiden Verfolger ein und hielten sie fest. Einer der beiden stellte sein Pedelec quer vor das Rennrad der Frau und packte sie am Arm. Der Zweite hielt sie an ihrem Rucksack fest. Beide beschimpften die Frau mehrfach als "Rotzgöre". Danach riss sich die 24-Jährige mit aller Kraft los und flüchtete.

Die 24-Jährige beschrieb die beiden Täter wie folgt:

Der eine Fahrer war 1,90 Meter groß, dick, trug einen weißen gestutzten Vollbart und eine Brille. Er soll etwa 65 bis 70 Jahre alt sein, sprach akzentfreies Hochdeutsch. Bekleidet war er mit einem neongelben Windbreaker und einem Fahrradhelm. Er fuhr ein weißes Pedelec der Marke KTM mit orangenem Schriftzug.

Der andere Fahrer war höchstens 1,75 Meter groß, dünn und hatte dunkelbraune Haare. Er trug ein rotes Trikot und fuhr ebenfalls ein E-Bike der Marke KTM.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.