Altlußheim. (pol/kau) In der Nacht zum Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in der Goethestraße ausrücken. Laut Polizeibericht war der alkoholisierte Bewohner der Erdgeschoss-Wohnung vermutlich mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen. Gegen 1.30 Uhr geriet dadurch ein Kopfkissen, die Couch sowie die Decke in Brand.

Der Rauchmelder schlug Alarm, so dass sämtliche Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Ein Rettungswagen brachte den 45-Jährigen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zu einem Schaden am Haus kam es nicht.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Mann im Einsatz.