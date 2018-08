Altlußheim. (pol/rl) Am frühen Donnerstag brachen gegen 4.30 Uhr zwei Männer in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Höhe der Hockenheimer Straße ein. Sie schoben an einem Fenster den Rollladen hoch und öffneten es. Im Lokal brachen sie einen von drei Automaten auf und stahlen daraus Bargeld.

Als die Alarmanlage losging, flüchteten die Täter aus der Gaststätte. Eine Zeugin hatte den Alarm gehört und sah die beiden Einbrecher in Richtung Goethestraße rennen.

Der Zeugin zufolge waren es zwei Männer jüngeren Alters und hatten eine schlanke bis normale Statur. Beide trugen dunkle Kleidung, einer hatte ein weinrotes Sweatshirt an. Auffällig war, dass beide Männer einen größeren Gegenstand unter den Armen trugen. Noch ist unklar, ob noch weitere Wertsachen gestohlen wurden.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.