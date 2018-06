A 67 bei Viernheim. (pol/mün) Acht Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um sechs Verletzte nach einem schweren Unfall auf der Autobahn A67 in Krankenhäuser zu bringen. Zuvor war ein Ferrari in einem BMW gefahren - zwei Menschen wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 15 Uhr am Samstag war ein 42 Jahre alter Ferrari-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf einen BMW aus Nürnberg aufgefahren. Die Ursache dafür ist laut Polizei noch unklar. Der Mann am Steuer des Ferraris wurde schwer verletzt, ebenso der 37-jährige Familienvater am Steuer des BMW. Seine Kinder (2, 10 und 12 Jahre alt) sowie deren Mutter erlitten leichtere Verletzungen.

Die A67 musste in Richtung Norden kurz nach dem Viernheimer Dreieck zeitweise voll gesperrt werden, weil zwei Rettungshubschrauber im Einsatz waren. Die einspurige Sperrung dauerte bis etwa 18 Uhr.

Der Gesamtschaden wird auf 230.000 Euro geschätzt.