Viernheim. (pol/van) Innerhalb kürzester Zeit hat es am Montagnachmittag auf der A659 zwischen der Anschlussstelle Viernheim-Ost und dem Autobahnkreuz Viernheim gleich zweimal gekracht, wie die Polizei berichtet.

Gegen 16 Uhr soll ein 49-jähriger Audi-Fahrer unachtsam den Fahrstreifen von rechts nach links gewechselt haben. Dabei touchierte er den BMW eines 57-Jährigen. Der Audi schleuderte in die mittlere Gleitschutzwand und anschließend zurück in die rechten Schutzplanken. Der BMW wurde in die Gleitschutzwand in der Fahrbahnmitte geschleudert.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 49-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtsachschaden von über 10.000 Euro.

Zur gleichen Zeit musste ein 32-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf dem rechten Fahrstreifen abbremsen. Ein nachfolgender 50-jähriger Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und krachte ins Heck des Klein-Lkw. Es entstand Sachschaden, niemand wurde verletzt, so die Polizei.