A6 bei Hockenheim. (pol/rl) Am frühen Dienstagabend kam es an der Überleitung von der Autobahn A 61 auf die A 6 bei Hockenheim zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 27-jährige Fahrer eines 7,5-Tonners war auf der A 6 von Mannheim in Richtung Heilbronn unterwegs, als er gegen 18.20 Uhr an der Überleitung beim Fahrstreifenwechsel den rechts neben ihm fahrenden 69-jährigen Fahrer eines VW Touran übersah. Durch den Aufprall des Lasters schleuderte der VW quer über die Fahrbahn, kollidierte auf der linken Spur mit einem VW Passat und krachte dann in die Leitplanken.

Der 69-Jährige kam schwer verletzt per Rettungswagen in eine Klinik. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf weit mehr als 40.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurden drei Fahrstreifen der A 6 kurzfristig zur Reinigung durch eine Spezialfirma gesperrt. Gegen 20 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.