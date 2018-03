Speyer. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn A 61 wurde eine 19-jährige Frau schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Ein 38-jähriger Mann war kurz vor ein Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 61 in Richtung Speyer unterwegs. Kurz nach der Rheinbrücke kam ein 22-Jähriger mit seinem BMW mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur von hinten herangefahren. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er von seiner Fahrspur nach rechts und prallte ungebremst gegen den Sattelauflieger.

Dabei erlitten der Fahrer und eine 20-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Eine 19-jährige Insassin im BMW wurde schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Am BMW entstanden so beträchtliche Schäden, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sattelzug konnte bis zum nächsten Parkplatz weiterfahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Aufräumarbeiten blieb der rechte Fahrstreifen der A 61 in Fahrtrichtung Speyer bis circa 4 Uhr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim unterstützte die Maßnahmen vor Ort.