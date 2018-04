Zwingenberg. Eine schwarze Yamaha XJ 900 wurde in Zwingenberg aus einer Garage gestohlen in der Diefenbachstraße. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Samstag, 2. November, um 17 Uhr. Als Tatzeitraum kommt die Zeit seit dem Donnerstag, 24. Oktober, in Betracht. Zuletzt waren an dem Motorrad die amtlichen Kennzeichen DA-AI 71 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Erst vergangenen Mittwoch, 30. Oktober, wurde in Schwetzingen ein Motorrad aus einer Tiefgarage entwendet. Bereits im April wurden aus einer Tiefgarage in der Albert-Einstein-Straße in Hockenheim und Ende September/Anfang Oktober aus einer Tiefgarage ebenfalls in Schwetzingen insgesamt vier weitere Motorräder im Gesamtwert von 50.000 Euro gestohlen. Fahnder gehen mittlerweile davon aus, dass die Serie von Motorraddiebstählen aus Tiefgaragen, die in den letzten Monaten auch bundesweite Ausdehnung fand, auf das Konto ein und derselben Tätergruppierung geht.

Für Hinweise ist die dezentralen Ermittlungsgruppe in Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 84680 erreichbar. (pol/strö)