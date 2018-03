Mannheim. Ein barfuß laufendes Kleinkind fiel einer Pkw-Fahrerin am Mittwochabend, 9. Mai, gegen 20.40 Uhr an einer Kreuzung in Sandhofen auf. Da das Mädchen noch nicht in der Lage war, sich verständlich mitzuteilen, rief die aufmerksame Frau die Polizei.

Kurze Zeit, nachdem die Beamten am "Fundort" des Kindes eingetroffen waren, fand sich dort auch die Mutter des Kindes ein. Die in unmittelbarer Nähe wohnende 33-jährige Frau gab an, dass ihre Tochter in einem unbeobachteten Moment von zu Hause ausgebüxt sei. (pol)