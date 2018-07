Brühl. (pol/rl) Ein 89-jähriger Autofahrer verursachte am Montagabend an der Kreuzung Mannheimer Landstraße mit der Landstraße L 599 einen Verkehrsunfall. Der Mann fuhr mit seinem Toyota gegen 20.40 Uhr auf der Mannheimer Landstraße von Brühl kommend in Richtung Mannheim. An besagter Kreuzung missachtete er laut Polizeibericht eine rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte der Toyota mit dem Mercedes-Benz eines 62-Jährigen.

Bei dem Unfall wurde keiner verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand 15.000 Euro Sachschaden.