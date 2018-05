Sinsheim/Buchen/A81. (pol/pad) In der Region kam es am vergangenen Mittwoch, sowie in der Nacht zum Donnerstag wieder vermehrt zu Wildunfällen. Wie die Polizei berichtet, waren Unfälle mit Rehwild in Buchen, Widdern und Merchingen zu verzeichnen. Bei einem Unfall auf der Autobahn A81 prallte ein Reh mit einem Mercedes zusammen und verursachte einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Auf der Landesstraße L518 an der Gemarkung Buchen kam es zu einem Unfall mit einem Hasen. Das Tier wollte die Landstraße an der Abzweigung Walldürn überqueren, als es seinen Lauf abrupt stoppe und hoch sprang, wobei es den Außenspiegel eines Opels beschädigte und einen Schaden von 200 Euro verursachte. Das Tier blieb scheinbar unverletzt und flüchtete in ein angrenzendes Feld.

In Schönbrunn war ein Reh unterwegs, das in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr die L595 und wurde von dem Fiat eines Schönbrunners erfasst und getötet. Am Auto entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Im Revierbereich Sinsheim sind insgesamt drei Wildunfälle zu verzeichnen. So wurden in Neidenstein, Neckarbischofsheim und Reichartshausen Rehe von Fahrzeugen erfasst und getötet. An dem Audi, dem VW und dem Linienbus ist der entstandene Schaden noch unklar.

Tausend Euro Schaden verursachte ein Wildschein, das auf der Landstraße L 1050 bei Friedrichsruhe die Fahrbahn querte und von einem Auto erfasst und getötet wurde. Zu guter Letzt hatte ein VW-Fahrer einen Schaden von 500 Euro zu verzeichnen, da ihm ein Bussard auf der Autobahn A 81 bei Ahorn direkt in die Stoßstange flog.