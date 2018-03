Wiesloch/Heidelberg. (pol/eka) Ein ehrlicher Finder aus Heidelberg gab am Dienstag kurz vor 18 Uhr beim Polizeirevier Heidelberg-Süd 200 Euro Bargeld ab. Den Geldbetrag hatte er zuvor in einem Geldautomaten unweit der Wieslocher Zulassungsstelle aufgefunden. Auf Finderlohn verzichtete der Mann. Die Polizei wird sich nun mit der Bank in Verbindung setzen um dem Besitzer das Bargeld wieder aushändigen zu können.