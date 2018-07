Walldorf/Sinsheim. (pol/pad) Erneut kam es in der Region zu zwei Wildunfällen. In Sinsheim überfuhr eine Fiat-Fahrerin auf der Bundesstraße B 291 ein Reh. Das Tier überquerte laut Polizeibericht gegen 21 Uhr die Straße und wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Auto sofort getötet. Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Sinsheim ebenfalls zu einem Wildunfall. Hier fuhr ein 30-jähriger Opelfahrer über die Bundesstraße B 45 zwischen Hoffenheim und Sinsheim, als ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Es wurde von dem Opel erfasst und war sofort tot. Am Auto entstand erheblicher Schaden. Der Fahrer hatte Glück und wurde nicht verletzt.