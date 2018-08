Walldorf/Mannheim. (pol/rl) Fünf Männer zwischen 28 bis 46 Jahren sollen bundesweit in 29 Fällen (fünf im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim) in Autowaschstraßen eingebrochen zu sein. Aus aufgebrochenen Münzautomaten erbeuteten sie rund 30.000 Euro.

Der entscheidende Hinweis auf die aus Ludwigshafen und Mannheim stammenden Männer kam im Februar. Am 12. Februar hatte ein Zeuge den Einbruch in einen Walldorfer Kfz-Waschbetrieb in der Rudolf-Diesel-Straße gesehen. Der Zeuge sah ein verdächtiges Auto und merkte sich das Kennzeichen. Die folgenden verdeckten Ermittlungen führten die Fahnder über einen 46-jährigen Ludwigshafener zu vier weiteren Bandenmitgliedern.

Am 14. April wurden zwei Verdächtige von einem Mobilen Einsatzkommando der Polizei im hessischen Lampertheim festgenommen. Einen Tag später konnten auch die übrigen drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen werden.