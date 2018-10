Mannheim. Nachdem sie von ihrem Ehemann verprügelt wurde und keinen anderen Fluchtweg mehr sah, sprang am Montagabend, 18. Juni, eine 23-jährige Neckarstädterin aus dem Schlafzimmerfenster ihrer Wohnung im Hochparterre. Die junge Frau und ihr 35 Jahre alter Mann waren laut Polizei gegen 20 Uhr in Streit geraten. Daraufhin schlug der Neckarstädter seiner Frau zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht und würgte sie anschließend. Als die Geschädigte daraufhin aus der Wohnung flüchten wollte, schloss ihr Gatte die Wohnungstür ab. Nachdem es der 23-Jährigen durch den Sprung aus dem Fenster gelungen war zu flüchten, vertraute sie sich Passanten an, welche dann die Polizei riefen. Zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn wurde die Geschädigte von der Polizei in eine Betreuungseinrichtung gebracht. Gegen ihren aggressiven Ehemann ermittelt nun der Bezirksdienst des Polizeireviers Neckarstadt. (pol)