Viernheim. Zivilfahndern der Polizeidirektion Bergstraße gelang am Mittwoch (17.4.) die Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes in Viernheim. Dort war der 35-Jährige nach Polizeiangaben offenbar seit geraumer Zeit untergetaucht. So bestand gegen ihn zum einen ein Haftbefehl seitens der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zum anderen interessierten sich auch die Behörden in Mannheim für den Aufenthalt des wegen Eigentumsdelikten einschlägig bekannten Mannes.

Der Gesuchte wurde festgenommen und nach richterlicher Vorführung in die Justizvollzugsanstalt gebracht.