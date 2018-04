Viernheim. (pol/rl) Ein radelnder Dieb war am Mittwochmorgen, 7. Mai, auf der Jahnstraße in Höhe eines Ärztehauses unterwegs. Gegen 13 Uhr überholte der Radfahrer eine andere Radlerin, griff ihr in den Fahrradkorb und klaute darin liegende Handtasche, in der sich eine nicht bekannte Menge Bargeld befand. Nach dem dreisten Zugriff flüchtete der Dieb in Richtung Stadtmitte und bog zuletzt nach links in die Sandstraße ab. Ab da verlor sich seine Spur.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt sein und trug kurze dunkle gewellte Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer schokobraunen Stoffjacke. Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler unter der 06204/974717 entgegen.