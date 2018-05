Viernheim. (pol/mün) Mit einer gewissen Portion Humor in ernster Lage kommentierte in der Nacht zum Mittwoch ein 28-jähriger Autofahrer aus Viernheim seine Festnahme durch eine Polizeistreife der Polizeistation. Kurz nach ein Uhr war er den Beamten in der Wiesenstraße aufgefallen, als er mit quietschenden Reifen und in Schlangenlinien um die Ecke kam. Bei der folgenden Kontrolle gab der Fahrer laut Polizei ohne Umschweife an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Vielleicht sei ihm das Geständnis auch deswegen so leicht gefallen, weil sein Atemalkoholtest über zwei Promille anzeigte, so die Polizei. Er musste zur Blutprobe und sieht einem Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis entgegen. Um sich dessen bewusst zu werden, hat er auch jetzt zehn Monate Zeit. Gegen ihn lag nämlich auch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen gefährlicher Körperverletzung vor, für die er noch eine Freiheitsstrafe zu verbüßen hat. Auf der Polizeistation in Lampertheim erklärte er dann, dass er schon oft ohne Führerschein gefahren sei. Schließlich würde ein Auto ja auch mit Benzin und nicht mit einem Führerschein fahren.