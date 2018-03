Viernheim. (pol) Der Polizei ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr der Austritt einer gelblichen Rauchwolke über dem Gelände eines Industrieunternehmens in der Viernheimer Industriestraße gemeldet worden.

In der Wolke soll Salpeter gewesen sein. Zusammen mit der Feuerwehr wurde das betroffene Industriegebäude vorsorglich geräumt. Anwohner wurden dazu angehalten, Fenster und Türen zu schließen. Am Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Am frühen Abend teilten die Behörden mit, dass alle Absperr-und Umleitungsmaßnahmen außerhalb des Firmengeländes wieder aufgehoben wurden. Derzeit werden sechs Mitarbeiter der betroffenen Firma mit leichten Verletzungen in einer Mannheimer Klinik behandelt.

Über Sachschäden liefen keine Erkenntnisse vor - die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

(Update: 15. Juni 2016, 18.30 Uhr)