Mannheim. Vier Kinder sind in der Nacht zum Mittwoch bei einem Feuer in einem Mannheimer Kinderheim in der Seckenheimer Landstraße verletzt worden. Sie wurden mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht, konnten aber wenig später wieder in das Heim zurückkehren, berichtete ein Polizeisprecher. Der Brand war im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Dieser werde gerade entkernt. 25 Kinder wurden während des Feuers vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro. (dpa/lsw)