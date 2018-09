Mannheim. Ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann überfiel am Montagabend gegen 21.45 Uhr ein Schnellrestaurant in der Friedrich-Ebert-Straße. Der mit Palästinensertuch, Sonnenbrille und Baseballmütze vermummte Mann bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und erzwang die Herausgabe der Tageseinnahme. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Hochuferstraße. Nach Polizeiangaben ist er etwa 1,60 Meter groß und war mit einem grauen Sweatshirt und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/174-0 entgegen. (pol)