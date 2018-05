Viernheim. Ein 77 Jahre alter Mann aus Viernheim wurde am Dienstag, 25. Juni, als vermisst gemeldet. Er wurde zuletzt am Dienstagmorgen in seiner Wohnung in der Neustädter Straße gesehen. Danach verlor sich seine Spur. Mittwochnacht wurde der Mann in Ketsch entdeckt, als er erschöpft sein Fahrrad eine Straße entlang schob. Die Polizei nahm ihn mit auf die Wache und übergab ihn anschließend in die Obhut seiner Verwandten. (pol/ots)