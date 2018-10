Nach dem Hinweis eines Straßenbahnfahrers hat eine Fahndungsstreife der Mannheimer Polizei gegen 12.50 Uhr den seit Dienstag vermissten Kevin Paulus wohlbehalten in einer StraßenbahnLinie 5 in Mannheim angetroffen und in Obhut genommen.

Kevin ist laut Polizei wohlauf; auf dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt konnten ihn seine Eltern überglücklich in die Arme schließen.