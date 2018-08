St. Leon-Rot. (pol) Die Autobahnpolizei Walldorf hat aufgrund zahlreicher Mängel am Montagnachmittag auf der A 5 den Bus einer Reisegruppe aus Mönchengladbach aus dem Verkehr gezogen. Das Fahrzeug war den Beamten gegen 15.15 Uhr zwischen dem Kreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau wegen deutlicher Schräglage aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass das Fahrzeug gravierende technische Mängel aufwies. Zur genaueren Überprüfung wurde ein Prüfer des TÜV hinzugezogen, der diesen Eindruck bestätigte.

Die Bremsen wirkten ungleich und wiesen nur noch eine unzureichende Bremsleistung auf. Außerdem war die Niveauregulierung defekt, wodurch die Schieflage bewirkt wurde. Schließlich war auch noch die Karosserie durchgerostet und gebrochen. Da durch das Reiseunternehmen zunächst ein Ersatzbus besorgt werden musste, konnte die Gruppe ihre Reise erst nach einigen Stunden fortsetzen. Bei der Reisegruppe handelte es sich um 51 Jugendliche auf dem Weg in den Urlaub nach Lloret de Mar in Spanien. Bereits kurz nach der Abfahrt am Startort war bereits der erste Bus aufgrund eines Motorschadens liegen geblieben und der nun stillgelegte Bus als Ersatzfahrzeug geholt worden.