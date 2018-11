Hockenheim. Zeugen sucht die Polizei für einen Vorfall, der sich zwischen Freitagmorgen, 8. Juni, ca. 8 Uhr und Montag, 11. Juni, kurz vor 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Reilinger Straße ereignet hat. Nach Polizeiangaben rammte ein bislang nicht ermittelter Autofahrer einen Begrenzungspfosten, so dass dieser samt Betonsockel aus dem Boden gerissen wurde und zwei geparkte Autos - unter anderem auch mit dem gespannten Drahtseil - beschädigte. An dem Audi und Mercedes entstanden jeweils Schäden von rund 500 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Angelegenheit und entfernte sich, so dass die Polizei nun wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise werden unter Telefon: 06205/2860-0 erbeten. (pol)