Mannheim. Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde, ereignete sich am Sonntagabend, 29. Juli, gegen 19 Uhr, an der Kreuzung Käfertaler Straße/Friedrich-Ebert-Straße.

Nach Polizeiangaben berührten sich die beiden Fahrzeuge bei einem neuerlichen Fahrstreifenwechsel, nachdem sich die Fahrer eines schwarzen Audi A 7 und eines schwarzen Ford Mondeo Kombi bereits zwischen der Kreuzung Röntgenstraße / Käfertaler Straße und der Unfallstelle mehrere Male gegenseitig überholt hatten. Bei dem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden, verletzte sich der 49-jährige Lenker des Fords leicht.

Der 43-jährige Audi-Fahrer beschuldigte seinen Unfallgegner in dem Moment, als er vor ihm einscheren wollte, Vollgas gegeben zu haben. Dieser wiederum gab an, dass ihm der Audi bereits in der Röntgenstraße durch seinen aggressiven Fahrstil aufgefallen sei.

Die Verkehrsunfallaufnahme des Polizeipräsidiums Mannheim bittet Zeugen des Unfalls um telefonische Meldung unter 0621/174-0.(pol)