A 5 bei St. Leon-Rot. (pol/rl) Einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person verursachte am Samstagnachmittag ein Autofahrer in Höhe von St. Leon-Rot. Ein 79-jähriger VW-Fahrer war kurz vor 15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs.

Zwischen dem Kreuz Walldorf und der Ausfahrt Kronau zog kurz vor ihm ein Autofahrer von der mittleren auf die linke Fahrspur. Der 79-Jährige wich aus, verlor dabei die Kontrolle über den VW und schleuderte gegen die Mittelleitplanken. Der VW blieb quer und nicht mehr fahrbereit auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Beim Aufprall wurde die VW-Beifahrerin leicht verletzt. Das unfallverursachende Auto soll ein Wagen mit Stufenheck in der Farbe Grau, Silber oder Beige gewesen sein. Hinweise auf den Verursacher oder Zeugen des Unfalls melden sich beim Verkehrskommissariat Walldorf unter der 06227/35826-0.