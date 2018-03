Polizeikräfte fahnden seit Montag nach dem bislang unbekannten Fahrer eines Sattelzugs mit weißem Planen-Auflieger. Nach Polizeiangaben hatte das Verhalten des Truckers am Montagnachmittag um 17.50 Uhr zu einem Unfall auf der A 6 geführt.



Der Lastwagen fuhr zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Kreuz Viernheim in Richtung Frankfurt. Als er auf den rechen Fahrstreifen wechselte, touchierte er mit seiner Front einen Renault. Der Renault geriet ins Schleudern, prallte gegen die Betonleitwand, überschlug sich und landete auf dem Dach. Zwei weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Der 24 Jahre alte Renault-Fahrer hatte Glück: Er erlitt nur leichte Verletzungen und kam per Rettungswagen in eine Klinik. Sein Wagen wurde abgeschleppt. Der Lastwagen-Fahrer war inzwischen weitergefahren, ohne sich um den Schaden von mehr als 20.000 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim unter der 0621/470930.