Hockenheim. Rund zwei Tonnen Kupferkabel im Gesamtwert von über 2.500 Euro entwendeten bislang nicht ermittelte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwochmorgen, 27. Februar, von einem Gelände an der B 36/B 39. Die Unbekannten fuhren den bisherigen Ermittlungen zufolge mit einem Fahrzeug an die Umzäunung, zwickten den Maschendrahtzaun direkt am Einfahrtstor auf und transportierten anschließend das Kupferkabel ab. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen bemerkt und sogleich zur Anzeige gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden. (pol)