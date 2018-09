Neckarstadt-West. Vermutlich in der Nacht zum Montag (17. September) verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Neckarstadt-West. Den Einbruch bemerkte der Gaststätteninhaber, ein 31-jähriger Mannheimer, am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr.

Wie die Polizei bislang ermitteln konnte, wurde zunächst die Hintertür zu einem Nebenraum des Lokals aufgehebelt. Nachdem die Täter in der Gaststätte waren, brachen sie einen Zigarettenautomaten sowie ein Geldspielgerät auf. Im benachbarten Schankraum hebelten sie einen weiteren Geldspielautomaten auf, bevor sie ein Fenster entriegelten und durch dieses den Tatort verließen. Über die Höhe des Schadens können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. (pol)