Oftersheim. Zeugen für mehrere Sachbeschädigungen, die sich vermutlich allesamt in der Nacht von Freitag auf Samstag, 15./16. Februar, in verschiedenen Straßen Oftersheims ereignet haben, sucht die Schwetzinger Polizei. Bislang Unbekannte brachten mehrere Graffitis in blauer und grüner Farbe an verschiedenen Gebäuden (unter anderem Theodor-Heuss-Schule, Kurpfalzhalle), Garagen sowie an der Lärmschutzwand der Bahnunterführung an. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Rektorin der Schule erstattete am Montagmorgen Anzeige bei der Polizei. Weitere Geschädigte, wie auch Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, sich unter 06202/2880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen