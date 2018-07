Schwetzingen. Übel mitgespielt wurde einer 88-Jährigen am Montag gegen 18.40 Uhr. Die alte Dame war mit Gartenarbeiten in ihrem Anwesen in der Berliner Straße beschäftigt, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser gab vor, ihre Wohnung bezüglich eines Wasserschadens überprüfen zu müssen. Zusammen mit dem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann betrat sie die unbewohnte Erdgeschosswohnung. Da keine Auffälligkeiten festzustellen waren, verabschiedete sich der Mann wieder. Kurz darauf stellte die Frau das Fehlen mehrerer Schmuck- und Münzschatullen fest.

Es ist daher davon auszugehen, dass sich ein zweiter Täter unberechtigten Zutritt zur Wohnung der alten Dame im ersten Obergeschoss verschafft hatte. Die alte Dame konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, leicht korpulent; trug eine lange Hose sowie ein weißes Kurzarmhemd. Die Höhe des Diebstahlsschaden ist bisher nicht bekannt. Anwohner, die auf den Vorfall beziehungsweise zwei unbekannte Männer in der Berliner Straße aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier, Telefon 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.