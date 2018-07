Heilbronn. (dpa/eka) Eine schwer verletzte Frau ist nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen in Heilbronn gefunden worden, kurze Zeit später starb sie noch am Fundort nahe des Bahnhofs. Die Polizei wurde gegen 4.41 Uhr über Notruf davon verständigt, dass in der Heilbronner Weststraße eine verletzte Frau aufgefunden wurde. Eine Polizeistreife fand sie kurz danach im Zugangsbereich eines Mehrfamilienhauses auf. Sie war nach Angaben der Polizei schwer verletzt und erlag wenig später ihren schweren Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 39-Jährige Frau aus Heilbronn. Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus, die näheren Tatumstände sind noch nicht bekannt.

Der Tatortbereich ist weiträumig abgesperrt. Die Heilbronner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.