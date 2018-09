Landau. (dpa) Mit einem Messer hat ein Unbekannter in Landau auf einen 23-Jährigen eingestochen und ihn am Oberkörper schwer verletzt. Der Attacke am Dienstag war ein Streit vorausgegangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Opfer sei notoperiert worden und inzwischen außer Lebensgefahr. Die Ermittler fahnden noch nach dem Täter. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, war zunächst unklar.