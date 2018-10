Mannheim-Seckenheim. Das Opfer eines Straßenräubers wurde in der Nacht zum Sonntag ein 51-jähriger Friedrichsfelder. Der Mann war, eigenen Angaben zufolge, zwischen 3 und 4 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie 5 bis zum Busbahnhof Altes Rathaus in Seckenheim gefahren. Dort habe er dann auf einen Anschlussbus gewartet, als sich ein ihm Unbekannter zu ihm gesellte und in gebrochenem Deutsch ansprach. Plötzlich und unvermittelt habe der Mann nach seinen zwei goldenen Halsketten gegriffen und ihm diese vom Leib gerissen. Nach dem Raub flüchtete der Täter in Richtung Kehler Straße.

Der Unbekannte soll 1,80 Meter groß sein, sehr schlank, trug dunkles kurzes Haar, hatte einen dunkler Teint und war mit einer dunklen Hose sowie blauer Jacke ohne Aufschrift bekleidet. Bei dem Raubgut handelt es sich um eine etwa 45 Zentimeter lange Weißgoldkette aus 585er Gold sowie eine Goldkette aus 333er Gold mit einem Buddha-Anhänger. Der Wert der Ketten liegt bei mehreren Tausend Euro. (pol)