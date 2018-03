A 6 bei Hockenheim. (pol/rl) Steine von der Brücke in Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheimring auf ein darunter fahrendes Auto warfen Unbekannte am Donnerstagabend. Gegen 19 Uhr trafen die Steine den Opel-Astra einer 32-jährigen Frau, die in Richtung Mannheim unterwegs war. Ein Stein durchschlug die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite.

Die Opel-Insassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Wer die Steinewerfer auf der Brücke gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich beim Verkehrskommissariat Walldorf unter der 06227/35826-0 melden.