Mannheim. (pol/mün) Bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend auf der Autobahn A6 wurde ein 51-jähriger Mann eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer eines Ford war gegen 22.20 Uhr vermutlich unachtsam und fuhr auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, teilt die Polizei mit. Nach dem Aufprall blieb das Fahrzeug quer auf der Fahrbahn stehen. Ein nachfolgender Sattelzug konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Ford seitlich. Dabei wurde der 51 Jahre alte Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn A 6 zwischen der Anschlussstelle Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau auf einer Länge von etwa drei Kilometern. Gegen Mitternacht war die Fahrbahn wieder komplett geräumt.