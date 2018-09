Speyer. (dpa-lrs) Beim Brand eines Restaurants in Speyer ist am Dienstag Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe entstanden. Nach Mitteilung der Polizei hatte aus zunächst unbekannten Gründen der Dachstuhl des in der Altstadt gelegenen Lokals zu brennen begonnen. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.