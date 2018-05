Mannheim. Am Dienstag, 17. April, kam es gegen 11.40 Uhr auf der Autobahn 6 kurz vor dem Autobahnkreuz Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Kleinwagens tödlich verletzt wurde.

Vermutlich übersah die Seniorin einen am Stauende stehenden Lkw. Bei dem anschließenden Auffahrunfall wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle, wie die POlizei mitteilte. Der 68-jährige Fahrer des 7,5-Tonners erlitt einen Schock und musste psychologisch betreut werden.

Der Verkehr staute sich zeitweise bis zum Autobahnkreuz Viernheim zurück und wurde ab etwa 12.45 Uhr über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Da sich die Bergungsmaßnahmen schwierig gestalteten, wurde die Autobahn noch mehrmals für kürzere Zeit komplett gesperrt.

Derzeit geht die Autobahnpolizei Mannheim davon aus, dass es sich bei der tödlich Verletzten um eine 96-jährige Seniorin aus Viernheim handelt.

Die teilweise Sperrung der Autobahn wurde um 14 Uhr wieder aufgehoben.