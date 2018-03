Schwetzingen. (pri) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 535 zwischen Plankstadt-Nord und Schwetzigen in Höhe der Tompkins Barracks kollidierten am Montagvormittag drei Fahrzeuge miteinander. Gegen 10.40 kam 26-jähriger BMW-Fahrer bei der Fahrt in Richtung Heidelberg aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte er zunächst einen 44-jährigen Renault-Fahrer und kollidierte dann mit einem 45-jährigen Peugeot-Fahrer, die beide in Richtung Mannheim unterwegs waren.

Der Unfallverursacher kam per Krankenwagen in eine Klinik, der 45-jährige musste per Hubschrauber transportiert werden. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Die B 535 war bis etwa 12.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.