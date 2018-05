Schwetzingen. (pol) Weil es ihnen nicht gelang, ein Auto aufzubrechen, warfen Unbekannte einen Gullydeckel gegen das Fahrzeug. In der Nacht zum Dienstag versuchten sie nach Angaben der Polizei die Türen eines in der Gustav-Hummel-Straße abgestellten Opel Vivaro aufzubrechen. Sie scheiterten und warfen mit einem Gullydeckel mehrmals gegen das Firmenfahrzeug, so dass ein Schaden von rund 3 000 Euro entstand. Das Auto war zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 7.30 Uhr unterhalb der Carl-Theodor-Brücke geparkt. Hinweise erbittet die Schwetzinger Polizei unter Telefon 0 62 02/28 80.