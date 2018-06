Schwetzingen. (pol/rl) Weil mehrere Personen bei einer Geburtstagsparty in einem Schrebergarten im Eiderlachweg randalieren, wurde am Freitagmorgen um 3 Uhr die Polizei gerufen. Laut Polizeibericht trafen die Beamten auf und vor dem Grundstück etwa 30 Personen an - die meisten waren Jugendliche und Heranwachsende.

Drei ungeladene Gäste waren auf der Feier erschienen und hatten den Vater des Geburtstagskindes geschlagen. Anschließend sollen sie die Gartenhütte beschädigt und mehrere Rucksäcke mit Geldbörsen und Handys mitgenommen haben. Auf dem Gelände lagen zerschlagene Stühle und Tische herum, die Anwesenden hatten reichlich dem Alkohol zugesprochen. Eine Personenbeschreibung der Täter konnte niemand abgeben, eine Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.