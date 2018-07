Schwetzingen. (pol/mün) Eine 45 Jahre alter Radfahrerin wurde am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwetzingen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatten die Frau und ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 12.15 Uhr nebeneinander in der Clementine-Bassermann-Straße angehalten, um die Friedrichstraße in Richtung Karlsruher Straße zu überqueren. Beim Anfahren geriet die Frau aus bislang unbekannten Gründen mit den Beinen unter das Auto und wurde im Bereich der Unterschenkel überrollt. Das vierjährige Kind auf dem Fahrrad und der Autofahrer blieben unverletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen können sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0621/174-4045 in Verbindung zu setzen.