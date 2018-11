Schwetzingen/Hockenheim. (pol/rl) Zwei Hockenheimer sollen am frühen Montagmorgen, 5. Mai, versucht haben rund 300 Kisten Leergut aus einer Lagerhalle in der Werkstraße zu stehlen. Kurz nach 2 Uhr rief eine Zeugin die Polizei, da ihr ein weißer Lieferwagen aufgefallen war, der vor die Lagerhalle auf dem Gelände des ehemaligen Bahnausbesserungswerkes gefahren war. Als die Polizei eintraf, flüchtete ein männlicher Täter zu Fuß unerkannt in der Dunkelheit. Der weiße Lieferwagen blieb zurück.

Die Schranke des Zufahrtswegs zum Betriebsgelände und die Lagerhalle waren aufgebrochen worden. Im Inneren waren die rund 300 Leergutkästen gestapelt worden. 40 Kästen befanden sich bereits im Lieferwagen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst ergebnislos.

Gegen 7 Uhr morgens dann stellten sich ein 21- und ein 22-Jähriger auf dem Polizeirevier Schwetzingen. Sie gestanden, die Tat gemeinsam begangen zu haben. Ob die beiden für zwei weitere Leergut-Diebstähle aus einem Einkaufsmarkt in Hockenheim verantwortlich sind, ermittelt nun das Polizeirevier Hockenheim.