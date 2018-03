Schwetzingen. (pol) Eine Canon-Spiegelreflexkamera sowie Bargeld von mehreren tausend Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Firmeneinbruch in der Rudolf-Diesel-Straße in der Nacht zum Dienstag. Sie schlugen eine Scheibe an und verschafften sich somit Zutritt in das Gebäude. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Schreibtischcontainer und sonstige Behältnisse. Zudem schoben sie einen rund 1 000 Kilo schweren Tresor an ein Fenster und wollten diesen offenbar ins Freie schaffen. Aufgrund der Größe und des beachtlichen Gewichts scheiterte dieses Vorhaben jedoch. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro belaufen. Als Tatzeit kommt Montag, 17.15 Uhr bis Dienstagmorgen, 6.30 Uhr in Betracht. Hinweise werden unter Telefon: 0 62 02/28 80 entgegengenommen.