Schwetzingen. (pol/eka) Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Streifenwagen der Schwetzinger Polizei mit einem 5er BMW. Das Polizeifahrzeug war gegen 21.10 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in der Schwetzinger Innenstadt unterwegs, als es an der Kreuzung Marstallstraße/Bismarckstraße zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 21-jährigen Mannes kam. Dabei wurden der Fahrer des BMW leicht sowie der 47-jährige Beifahrer im Polizeiauto schwer verletzt. Zudem entstand Sachschaden von über 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der verletzte Polizeibeamte kam in ein Heidelberger Krankenhaus.