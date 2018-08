Schwetzingen. Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Dienstagmorgen, 13. November, gegen 10 Uhr zum Brand einer Friteuse in einem Imbiss in der Carl-Theodor-Straße gekommen. Laut Polizei musste die Freiwillige Feuerwehr aus Schwetzingen mit drei Fahrzeugen anrücken. Sie bekam das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf circa 10 000 Euro geschätzt; verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen hat die Schwetzinger Polizei übernommen. (pol)