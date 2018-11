Schwetzingen. (pol/noa) Eine Frau ist am Samstagabend in eine Baustellengrube gefahren.

Laut Polizei war die 49-Jährige gegen 22 Uhr bei der Autobahn-Anschlussstelle Schwetzingen und Hockenheim unterwegs. Dort fuhr sie auf die A6 in Richtung Mannheim. Anschließend soll die Frau der Route ihres Navigationssystems gefolgt sein und geriet in einen Baustellenbereich. In diesem war der Fahrbahnbelag jedoch etwa einen halben Meter abgetragen worden. Die Frau fuhr den Absatz hinunter und wollte diesen anschließend auch wieder hinauffahren. Dabei wurde ihr Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und von einem Kran geborgen werden musste.

Der entstandene Schaden soll sich auf rund 4000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand.